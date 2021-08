Uomo di fiducia di mister Maniscalco sotto rete adesso lo sarà accanto a lui in panchina, Francesco Maiorana è il secondo allenatore dell’Energy Time Spike Campobasso. Origini calabresi ma molisano di adozione con tanti campionati disputati in altomolise con la Pallavolo Agnone, lo scorso anno ha indossato la maglia del capoluogo molisano, la sua esperienza è stata fondamentale per la squadra e la conquista della Serie B. Tanti campionato alla spalle, tra serie B e C, un bagaglio di esperienza intenso che l’ex palleggiatore oggi mister Maiorana metterà a disposizione. Il duo tecnico è già a lavoro per definire la tabella di marcia per la preparazione in vista del 16 ottobre quando è in programma la prima di campionato.

Le prime dichiarazioni di Francesco Maiorana:” Sono felice di questo nuovo ruolo, sicuramente non sarà facile in quanto sarà la mia prima volta in questa veste. Mi affascina e mi entusiasma questa sfida. Non sono una persona a cui spaventano le difficoltà, anzi, ci metterò determinazione ed entusiasmo per fare del mio meglio e contribuire alla causa comune della società e della squadra! La speranza è poter fare il meglio possibile, sarà un campionato difficile e di alto livello ma noi, sono sicuro, che saremo all’altezza e faremo una degna figura anche perchè la società è riuscita a portare a Campobasso giocatori importanti e di categoria superiore!”