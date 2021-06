Una stagione da dieci e lode per l’Energy Time Cus Molise. Una stagione conclusa oggi pomeriggio con la vittoria sulla PallavoloTermoli (3-0 il finale) nella gara di ritorno dei playoff di serie Cche ha consentito alla formazione universitaria di approdare in serie B. Una promozione voluta, cercata e meritata sul campo dalla squadra guidata sapientemente da coach Mariano Maniscalco. Proprio Maniscalco torna a festeggiare il salto di categoria dopo averlo conquistato alla guida del Caseificio Di Nucci Agnone. Una promozione frutto di programmazione, passione, lavoro e sacrificio da parte di tutte le componenti. Una marcia inarrestabile fatta di sole vittorie e di bel gioco che ha permesso ad una squadra campobassana di tornare a giocare in un campionato nazionale a distanza di 15 anni. E’ stata una serata di festa in casa Energy Time Cus Molise per un traguardo che premia un lavoro d’equipe e proietta in alto il capoluogo di regione anche sotto rete.

La gara – Un primo set giocato bene da parte dell’Energy Time Cus Molise. La squadra di coach Maniscalco entra in campo concentrata e determinata, l’avvio è equilibrato con gli ospiti avanti 5-2. Gli adriatici tengono botta ma devono comunque inseguire. Merito di Sulmona e compagni che con una buona ricezione e soluzioni offensive efficaci mantengono il vantaggiosulle 3-4 lunghezze. Vantaggio che si amplia quando l’Energy Time si porta sul 9-4. Il muro fa la differenza e permette alla squadra universitaria di allungare sul 17-10 in proprio favore. E’ il momento decisivo del parziale, un muro della coppia Dello Buono-Pisano porta il punteggio sul 21-12 per la formazione viaggiante. Tre ace di Cannazza permettono al Cus di allungare definitivamente. Il parziale termina dopo 20’ con il punteggio di 25-13.

Secondo parziale senza storia con l’Energy Time Cus Molise che comanda le operazioni fin dalle prime battute senza lasciare nulla agli avversari. Il muro è ancora una volta l’arma in più della squadra di coach Mariano Maniscalco che fa valere la sua esperienza. La Pallavolo Termoli fatica a trovare i varchi giusti, va sotto 4-13 e poi 7-16. I cussini, senza alcuna difficoltà, mettono in cassaforte il parziale dopo 21’ chiudendo 25-11. La musica non cambia nel terzo ed ultimo parziale con l’Energy Time Cus Molise a menare le danze. Sulle ali dell’entusiasmo la formazione del capoluogo di regione, affonda i colpi e chiude il set 25-13 con il punto decisivo realizzato da capitan Michele Sulmona. E’ l’apoteosi, scatta la festa. Una squadra di Campobasso torna a giocare in serie B.