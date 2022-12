di Luigi Venditti

Pianeta chiama Italia, Mondo chiama Terra , energia futuro del Mondo .

Non vi alcuna ombra di dubbio alcuna che l’energia è ed e sempre stata il perno su cui si basa la vita umana e non terrestre e non di tutto il nostro amato pianeta e del suo sistema solare . Un punto da cui partire e ripartire considerando e riconsiderando che senza energia nessuno e più , nulla si crea e nulla si distrugge perché tutto e in mutamento nel sistema interplanetario tutto e da sempre in continuo divenire . Basta pensare alla “Grande Botta” il Big Bang da cui tutto , per tutto ed in ogni dove scaturì , un momento di energia diffusa . I nostri Scenari New Lens descrivono futuri plausibili , in cui le fonti di energia rinnovabile come quella eolica e quella solare solamente per rendere giusto merito agli esempi , potrebbero arrivare a coprire entro il 2060 il 40 per cento del fabbisogno energetico e , dieci anni dopo , il sole diventa la principale fonte di energia in tutto il mondo e per tutto il mondo ed il creato . Cosa ci resta da fare se non gioire per pensare già da subito di prendere in seria considerazione ogni tipo di possibile conversione al Mondo Green , liberty ed innovativo ? Un pensiero al futuro prossimo pieno di gioie ed amori possibili e probabili alla luce del Sole , che come tutti già ben sappiamo “arde” dall’inizio dei tempi e riscalda cuori ed anime , il nostro pianeta e tutti noi . Guai se smetterebbe di farlo ! Un pensiero Social al futuro che e sempre in divenire e mai spento .