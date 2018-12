Buone notizie per chi cerca un impiego professionale: l’Enel infatti si prepara a 500 nuove assunzioni per il 2019.

Un numero cospicuo di posti di lavoro da occupare che si deve principalmente al recente patto stipulato tra la nota azienda energetica ed i vari sindacati, che proprio negli scorsi mesi avevano presentato una vertenza. Diverse le posizioni ricercate ed i titoli di studio richiesti, che vanno dal diploma alla laurea, così come le sedi interessate da questo incremento del personale.

Le figure professionali ricercate al momento sono varie. Tra queste, segnaliamo le seguenti:

-Junior application specialist (Roma): richiesta la laurea in ingegneria informatica, gestionale o dell’automazione, la conoscenza della lingua inglese e delle piattaforme software RPA e Framework Uipath.

-IT procurement specialist (Milano): rivolta a laureati o diplomati in indirizzo tecnico, con esperienza minima triennale.

-Junior Analyst (Roma): per laureati con 1-2 anni di esperienza su progetti di IT service management e IT business management, con buona padronanza della lingua inglese e spiccate doti relazionali e comunicative.

-Financial and risk expert e Data Architect Engineer (Roma): richiesta la laurea in materie economiche o tecniche ed un minimo di 5 anni di esperienza pregressa.

Poiché le opportunità lavorative sono costantemente in aggiornamento e subiranno nei prossimi mesi una crescita esponenziale per coprire i 500 posti promessi, si consiglia di dare periodicamente un occhio al sito ufficiale dell’Enel alla pagina Lavora con noi. Per inviare la propria candidatura, basta registrare il proprio cv sempre sul portale dell’azienda.