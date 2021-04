RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Emilio Izzo, presidente della Finabaco, società Molisana di Mediazione Creditizia, è stato nominato vicepresidente della Confartigianato Molise, nonchè nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della C.I.MO.S. S.r.l., Società di Servizi della CONFARTIGIANATO IMPRESE MOLISE.

All’Assemblea il Presidente D’Orazio ha espresso un ringraziamento per l’energia messa in campo dal Dott. Emilio Izzo in questi anni di presidenza della categoria Servizi e Terziario.

“Si avverte grande necessità – ha commentato il Dott. Izzo – di una rivisitazione profonda degli interessi dell’artigianato e delle piccole imprese in questa situazione di emergenza sanitaria.”

Confartigianato Molise, rappresenta gli interessi degli associati e ha bisogno di creare un ambiente favorevole alle piccole imprese, accompagnandole nei grandi cambiamenti derivanti dalla situazione attuale e nelle potenti innovazioni delle tecnologie, facendo attenzione a non rinnegare un modello di sviluppo locale che ha sempre messo la persona al centro delle imprese e che rappresenta il cuore di un modello di sviluppo sostenibile, a livello economico e sociale.

“Un grande onore per me assumere questo incarico – ha affermato il Dott. Izzo – un ringraziamento va a tutti coloro che hanno voluto darmi questa opportunità di impegnarmi per far crescere la Confartigianato anche in Molise.”

