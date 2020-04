Confcommercio Molise, ha lanciato un breve sondaggio online per conoscere meglio le abitudini dei consumatori in tempo di emergenza Coronavirus.

“Gli effetti della pandemia ci hanno cambiati – afferma il direttore Confcommercio Molise, Irene Tartaglia – chiediamo ai cittadini molisani di aiutarci a comprendere come sono mutate le abitudini di acquisto, in modo da programmare, per tutte le attività del commercio, del turismo e dei servizi, una ripartenza sicura ed in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori”. Il sondaggio è disponibile a questo link.

“L’indagine – commenta Irene Tartaglia – servirà a formulare ipotesi e produrre proposte concrete, basate sulle esigenze che giungono direttamente dalla popolazione molisana e che, siamo certi, potrà aiutare gli esercenti a proporre servizi adeguati alle esigenze rappresentate dai consumatori nelle fasi post ripartenza”.