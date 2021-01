«Dalla prossima settimana dovrebbe arrivare anche in Molise un primo contingente di medici e infermieri a sostegno della somministrazione dei vaccini per velocizzare la campagna. In più, è stata annunciata l’attivazione di una piattaforma nazionale che snellirà e renderà più efficaci le procedure relative alla prenotazione, alla registrazione e alla certificazione delle vaccinazioni che vengono effettuate sui territori».

È quanto dichiara il presidente della Regione Molise, Donato Toma, con riferimento alle comunicazioni fatte da Domenico Arcuri nel corso dell’incontro di questa mattina tra le Regioni, i ministri Boccia e Speranza, oltre allo stesso commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

«C’è un clima di collaborazione e costruttività – continua il governatore – utile e indispensabile ad affrontare con concretezza le ulteriori fasi di contrasto alla pandemia. Purtroppo, a fronte della buona notizia che il nostro Paese sia primo in Europa per numero di persone vaccinate, c’è da registrare il parere degli esperti circa la possibilità che si verifichi un’altra ondata forte, per cui occorre predisporre ancora misure restrittive».

«Come Regioni – fa notare Toma – abbiamo insistito sulla necessità che siano garantiti rapidamente i ristori a coloro che sono oggetto di restrizioni e non si verifichino rallentamenti a causa della crisi di Governo. Rispetto a ciò, abbiamo avuto ampie rassicurazioni dal ministro Boccia».