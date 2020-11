La Protezione civile regionale ha pubblicato un Avviso destinato agli operatori di settore interessati ad aderire alla manifestazione d’interesse relativa alla richiesta di strutture alberghiere, paralberghiere e extralberghiere, adeguate dal punto di vista igienico-sanitario e logistico, per l’accoglienza di persone che non necessitano di assistenza ospedaliera, ma che richiedono un periodo di quarantena da trascorrere in un luogo diverso dal proprio domicilio.

L’Avviso è stato inviato anche a tutti i Comuni molisani per darne massima diffusione e pubblicato sul sito istituzionale della Protezione civile.

(In allegato l’Avviso)

http://www3.regione.molise.it/…/Ser…/L/IT/IDPagina/17640