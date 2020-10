Riceviamo e pubblichiamo

AGGREGAZIONE DI LIBERI CITTADINI IN LOTTA

“Questa mattina, martedì 27 ottobre, responsabilmente saremo davanti al Consiglio regionale per incontrare il presidente Toma e il direttore Generale Florenzano e metterli di fronte alle loro responsabilità. Quello che sta accadendo, al di là della pandemia, lascia trasparire scelte politiche amministrative degne di una classe dirigente non all’altezza del compito e comunque con una certa dose di irresponsabilità.

Mentre gli ospedali affondano, condannati all’oblio proprio dalle scelte biecamente mirate al loro disfacimento e mentre il Covid imperversa consapevole di trovare la strada spianata perché non troverà una struttura dedicata nonostante lo avesse deciso il consiglio regionale, i vampiri assetati di denaro e posizione assistono impassibili, anzi dispensano pillole di tranquillità aiutati in queste ultime ore anche da sanitari venduti al sistema.

Ebbene oggi, un gruppo ristretto di attivisti (tale per le terribili vicende che ci assillano), sarà davanti al Consiglio regionale a ricevere la visita del presidente Toma e del direttore generale Florenzano al fine di ottenere quanto richiesto da tempo e quanto in questa dannata emergenza non si sta facendo. L’incontro sarà duro e uno solo resterà in piedi e questi non potranno che essere coloro i quali si stanno battendo con vigore per il rispetto della costituzione e degli malati di ogni natura.

Nella stessa mattinata, conferenza stampa per illustrare le modalità di svolgimento della manifestazione del prossimo 30 ottobre da tenersi ad Isernia, iniziativa che viste le preoccupanti novità che giungono dal fronte Covid, subirà responsabilmente alcune variazioni”.

Enrica Sciullo

Andrea Di Paolo

Dilma Baldassarre

Emilio Izzo