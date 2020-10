Rafforzamento e incremento delle terapie intensive, aumento dei posti letto, ristrutturazione dei “pronto soccorso”, percorsi separati negli ospedali per garantire la massima sicurezza ai degenti: entra nella fase operativa il piano del Governo per potenziare e rafforzare la rete degli ospedali Covid.

Il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid19, Domenico Arcuri, ha bandito la procedura di gara di massima urgenza per l’approvvigionamento di lavori e servizi tecnici destinati alle strutture sanitarie impegnate in prima linea sull’emergenza.

In tutto, sono previsti 1.044 interventi, con un valore complessivo di oltre 713 milioni, che saranno eseguiti in 457 ospedali diversi che fanno capo a 176 aziende del SSN.

La gara è stata bandita sulla base dei piani di riorganizzazione presentati da tutte le Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e approvati dal Ministero della Salute.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 12 ottobre 2020 alle ore 14:00.

In particolare, i piani di riorganizzazione delle Regioni prevedono i lavori di adeguamento e ristrutturazione delle aree destinate alle terapie intensive e semi-intensive, nonché i lavori di separazione dei percorsi e di ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso.

La procedura di gara aperta, indetta a livello nazionale, è suddivisa in lotti geografici, ciascuno dei quali corrispondenti ad una Regione e Provincia Autonoma. Per ogni singolo lotto geografico e sub-lotto prestazionale sarà stipulato un accordo quadro, per complessivi 84 accordi.

Ogni accordo sarà concluso con più operatori, a ciascuno dei quali saranno affidati gli appalti o gli incarichi relativi all’Azienda del SSN presente nell’area territoriale ad essi abbinata (non più ampia del territorio provinciale).

Gli operatori economici interessati posso partecipare per non più di 3 lotti geografici e solo per una medesima tipologia di sub-lotto prestazionale.

Il valore del lotto del Molise è di 4,5 milioni di euro. Progettazione e lavori riguardano l’ex hospice del ‘Cardarelli’ destinato a diventare centro Covid regionale, con l’allestimento di terapia intensiva, reparto medico e sala operatoria dedicati, oltre al rafforzamento dei Pronto soccorso di Campobasso, Isernia e Termoli.

La gara è accessibile sulla Piattaforma di e-procurement di Invitalia al link: https://gareappalti.invitalia.it.