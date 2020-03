Il Fondo di ultima istanza dovrebbe tutelare tutti coloro che non sono ricompresi negli ammortizzatori sociali e indennizzi previsti per dipendenti e Partite IVA, autonomi e collaboratori coordinati continuativi, lavoratori dello spettacolo e agricoli, stagionali del turismo. Ma che al pari di essi hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza Coronavirus. Gli interessati, entro e non oltre mercoledì 1 aprile 2020, potranno comunicare i propri dati anagrafici al Comune di residenza secondo le modalità previste dagli stessi.