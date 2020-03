Covid-19, il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo chiede di intervenire con velocità e concretezza per fronteggiare l’emergenza in corso. In un post su Facebook, sottolinea con forza, come non è più tempo di tentennare, ma bisogna agire con immediatezza.

Scrive Scarabeo:

“VELOCIZZARE L’OPERATIVITÀ! L’ASREM si adoperi da subito per garantire l’ immediata assunzione di medici, infermieri e OSS a fronteggiare l’emergenza. POTENZIARE VENAFRO e LARINO, NECESSITA CONCRETEZZA”.