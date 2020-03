Oggi dopo giorni di calo, in tutta Italia la curva dei pazienti risultati positivi al Covid-19 ha ripreso a salire. Anche nella nostra regione si è riscontrato un aumento in tal senso, ma come più volte detto in questi ultimi giorni, siamo nella settimana decisiva, quella nella quale non possiamo permetterci di distrarci. Dobbiamo raddoppiare le nostre forze e le nostre attenzioni. Voglio esprimere la solidarietà di tutta la nostra città alla comunità di Cercemaggiore. Per loro si tratta di un’ennesima prova da superare, una prova che però nessuno deve essere chiamato ad affrontare da solo, per questo continuiamo ad essere compatti, puntando ad uscire dal tunnel con pazienza ma il prima possibile.