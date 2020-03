Coronavirus, comunicazioni del presidente Donato Toma attraverso un videomessaggio

“Ieri l’unità di crisi che ho convocato ha stabilito le regole per la distribuzione del materiale che ci sta pervenendo, mi riferisco alle mascherine, ai respiratori, ai caschetti per la respirazione in ambulanza e per la subintensiva. Abbiamo deciso di implementare la rete ospedaliera allargando la possibilità di posti letto anche agli ospedali di Larino e Venafro. Potenzieremo, invece, Agnone nel caso in cui occorresse. I reparti di terapia intensiva verranno ampliati sui tre ospedali maggiori: Campobasso, Isernia e Termoli. Mentre, all’occorrenza, i reparti di medicina generale potranno essere allestiti presso Larino e Venafro. L’altro ieri, la Giunta regionale, ha varato un provvedimento che mi sta particolarmente a cuore: la sospensione per 6 mesi dei rimborsi da parte delle imprese sui prestiti erogati dalla Finmolise. E’ un goccia nel mare, ma è un segnale operativo e concreto per supportare le Pmi. Se tutti quelli che sono rientrati dallo scorso 7 marzo in Molise, rispetteranno la quarantena, sono convinto che ce la faremo”.