di Redazione

Nell’ambito dell’Emergency Food contest 2023, il “Dipartimento Solidarietà Emergenza”, in collaborazione con l’Associazione Cuochi di Isernia, affiliata F.I.C. (Federazione Italiana Cuochi), ha voluto, in occasione delle festività natalizie, organizzare e offrire un pranzo di solidarietà. Quest’anno, i cuochi molisani hanno scelto e servito gli utenti e i dipendenti della Cooperativa “L.A.I. – Lavoro Anch’io”. All’evento, svoltosi presso il Centro Socio Educativo di corso Risorgimento, erano presenti oltre ai soci e agli operatori della Cooperativa isernina, anche il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, e il prefetto Franca Tancredi, che hanno approfittato dell’occasione per l’annuale scambio degli auguri.

Agli ospiti, i cuochi professionisti hanno voluto regalare un menù da leccarsi i baffi, dall’antipasto al dessert, si sono susseguiti tanti piatti della tradizione molisana, rivisitati in chiave moderna: polenta al baccalà, millefoglie con battuto di salsiccia e zucca, brasato di vitello, contorni di verdure e l’immancabile re delle feste: un signor panettone; sulla tavola il pluripremiato prodotto di casa Priolo. Ad accompagnare il pasto, neanche a dirlo, solo vini locali: per l’evento sono stati scelti quelli della cantina Valerio.

“Siamo grati all’Associazione Cuochi di Isernia per questa giornata speciale, che hanno voluto regalarci – il commento del presidente Nino Santoro. È stato un momento di spensieratezza e gioia per tutti i nostri ragazzi, che vivono queste occasioni di socializzazione e integrazione sempre con un entusiasmo contagioso e sincero”.