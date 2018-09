“In commissione discussione sul Milleproroghe. Ho presentato un emendamento, sottoscritto non solo dai colleghi di Forza Italia, ma successivamente anche da Fratelli d’Italia, volto a prevedere, per i Comuni molisani colpiti dal sisma dello scorso agosto, l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 18 bis del DL 189/2016 (finalizzate a garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico nelle regioni del centro Italia coinvolte dal terremoto di due anni fa).

L’emendamento, però, è stato purtroppo bocciato dal governo. Le disposizioni, in particolare, avrebbero dato facoltà ai dirigenti scolastici di derogare ad alcune norme in materia di organizzazione scolastica nel caso di edifici dichiarati inagibili anche parzialmente. L’esecutivo ora ha l’obbligo di motivare tale scelta, soprattutto alla luce dei disagi e problemi che stanno vivendo le popolazioni del Basso Molise e dell’imminente inizio delle lezioni in programma il 13 settembre”.