Con apposita ordinanza comunale, emanata per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Aeserninorum.

Rievocazione storica e manifestazione culturale ed enogastronomica” che si terrà domenica 13 maggio, è stato disposto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzate in piazzetta Santa Lucia, dalle ore 7 alle ore 11.

È stata, inoltre, vietato il transito e la sosta in piazza Andrea d’Isernia, in piazza X Settembre e in corso Marcelli (tratto compreso tra l’arco di San Pietro e piazza X settembre), dalle ore 7 alle ore 20.

Con la medesima ordinanza, è stato fatto obbligo al responsabile della manifestazione di osservare le seguenti prescrizioni:

a) monitorare i varchi di accesso principali e secondari dell’area interessata dalla manifestazione con la presenza fissa di proprio personale all’uopo incaricato, nonché consentire il passaggio di veicoli emergenziali e mezzi di soccorso;

b) predisporre adeguati piani di emergenza e di evacuazione con l’esatta indicazione delle vie di fuga, al fine di garantire un allontanamento in forma ordinata;

c) predisporre un piano di impiego di un adeguato numero di operatori per la regolamentazione dei flussi in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza al pubblico;

d) prevedere spazi di soccorso, agevolmente raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;

e) assicurare un’adeguata assistenza sanitaria con personale medico e paramedico, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi e mobili;

f) predisporre un impianto di diffusione sonora per eventuali avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell’organizzazione concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;

g) rispettare le ordinanze sindacali circa il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine all’interno dell’area eventi.