Una spettacolare giornata di sole e la partecipazione di ben 26 concorrenti hanno dato vita alla consueta gara di circolo mensile, svoltasi domenica scorsa allo Zio Carlo Golf Club di Isernia, che ha avuto come prestigioso sponsor l’azienda Papa, fabbrica di confetti e cioccolato che dal 1975 ha creato e diffuso una tradizione interamente isernina ed esportata con successo in tutto il mondo.

Al primo posto della classifica assoluta si è piazzato Elio Mazzocco, con un lordo di ben 39 punti: vittoria facilmente pronosticabile la sua, visto che con il suo handicap nazionale (2,8) rappresenta la punta di diamante del Circolo presieduto da Giuseppe Mainella e vista, anche, la mancata partecipazione alla gara (per motivi di studio) da parte di un altro fortissimo golfista isernino, Fabrizio Formichelli.

La classifica di I categoria è stata una “questione di famiglia”, avendo vinto Antonio Carlini, con un netto di 37 punti, seguito dal padre Anselmo; al terzo posto Carlo Colarusso. In seconda categoria si impone Domenico Morelli, piacevolissima sorpresa del golf isernino in quanto, pur avendo iniziato a giocare solo da pochi mesi, ha già vinto diverse gare anche fuori regione; alle sue spalle, Antonio D’Aloisio e Giuseppe Morelli.

Il premio speciale per la categoria senior è andato ad Antonio Natale, mentre fra i junior si è imposto Nicolas Mangione; nella categoria lady ha vinto Mariantonietta Fuggetta. Il prossimo appuntamento è per domenica prossima a Bojano, dove il Circolo ha organizzato un Open Day gratuito in piazza, invitando tutti, grandi e piccini, a provare un primo approccio all’affascinante gioco del golf.