Il candidato dei nazionalisti del Kmt, Hou Yu-ih, ha ammesso la sconfitta alle presidenziali di Taiwan, riconoscendo la vittoria di William Lai, del Partito democratico progressista (Dpp).

Alle elezioni hanno partecipato circa il 70% degli aventi diritto su un elettorato di oltre 19 milioni di persone. Al secondo posto al momento il candidato del Kuomintang, Hou You-ih, con il 34%, terzo Ko Wen-je con il 22,5%. Le posizioni sono in linea con quelle diffuse da Formosa Tv nel suo conteggio non ufficiale, che circa a metà spoglio vede Lai in testa con il 40% e 3,2 milioni di voti, seguito da Hou con il 32,7% (2,6 milioni) e Ko con il 27% (2,2 milioni).

Taiwan ha votato oggi per le cruciali elezioni presidenziali della giovane storia democratica dell’isola, le ottave nel complesso, insieme alle parlamentari per il rinnovo dei 113 seggi dello Yuan legislativo. Le urne sono state chiuse alle 16 locali (le 9 in Italia) con l’inizio dello spoglio delle schede, ma non sono previsti exit poll. William Lai del Partito democratico progressista (Dpp) ha vinto. Alle sue spalle Hou Yu-ih, il candidato dei nazionalisti del Kmt Poi, Ko Wen-je, del Partito popolare (Tpp).

redazione