Avvicinandosi la data delle elezioni regionali, in Molise ricordiamo che si andrà al voto il 22 aprile, i sondaggi raccolgono le intenzioni di voto degli elettori. Euromedia Research, uno dei più importanti istituti operante in Italia, ha chiesto ai molisani: “se dovesse scegliere il presidente della Regione Molise tra i seguenti personaggi Lei chi sceglierebbe?”

A confronto sono stati messi Vincenzo Di Giacomo per il Centro-Destra, Paolo di Laura Frattura per il Centro-Sinistra e Patrizia Manzo per il Movimento 5 Stelle. Dal sondaggio Euromedia Vincenzo Di Giacomo risulta essere in netto vantaggio sia su Frattura che su Patrizia Manzo. Di Giacomo otterrebbe un consenso compreso in una forbice che va da un minimo del 35,7% ad un massimo del 39,9%. Frattura accusa un distacco di ben 11 punti da Di Giacomo, il che dimostra come la fiducia nei suoi confronti sia in vertiginoso calo. Secondo i dati forniti dal sondaggio Euromedia, in Molise, dovremmo assistere ad una sfida tra il Centro-Destra e Movimento 5 Stelle.

Il Centro-Sinistra, ad eventuale guida Frattura resterebbe fuori dai giochi, anche perché una ricucitura con l’Ulivo 2.0 targato Ruta-Leva non più realizzabile. Un Centro-Destra unito a guida Di Giacomo sembra riscuotere i favori dei molisani e la scelta di Iorio di correre per il Senato ha dato una spinta in più all’unità della coalizione. Per il momento tutta l’attenzione della politica regionale è focalizzata sul voto del 4 marzo per eleggere i nostri rappresentanti alla Camera e al Senato.

Dal 5 marzo i poi, anche i virtù dei risultati delle politiche, si apriranno i giochi veri per conquistare la guida della Regione Molise. Di Giacomo non ha ancora sciolto le riserve sulla sua candidatura a Palazzo D’Aimmo, ma più volte ha reso note le condizioni necessarie per intraprendere questo percorso. Ai molisani la figura del presidente del Tribunale di Isernia sembra essere molto gradita e dal sondaggio che pubblichiamo oggi non emergono dubbi a riguardo.