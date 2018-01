Il presidente della IV Commissione consiliare, del Gruppo consiliare ‘Gruppo Misto’ e del Comitato consultivo per il gioco d’azzardo e relative patologie, si chiama fuori dall’agone politico.

Molte delle iniziative legislative più significative – che segneranno la vita futura dei molisani- portano la sua firma: Prevenzione e contrasto all’Obesità infantile e giovanile, Prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo, Istituzione del Registro di patologie e Registro Tumori, Istituzione del Garante dei diritti della Persona (minori, difesa civica, tutela dei detenuti) e del Garante dei diritti delle persone con disabilità, Norme di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, Caregiver e riconoscimento del lavoro casalingo, Norme per la limitazione degli sprechi alimentari, Disposizioni in materia di Soccorso Alpino e Speleologico.

La diretta interessata lo aveva preannunciato in tempi non sospetti, ma dalla sua Segreteria politica giunge ora la conferma ufficiale: Nunzia Lattanzio non si ricandida. Il presidente della IV Commissione, quindi, non sarà della partita in occasione dell’ormai imminente rinnovo del Consiglio regionale del Molise.

Perché questa scelta?

“Ragioni non solo politiche mi inducono a considerare concluso quel percorso che da oltre 20 anni mi vede partecipe della vita sociale ed amministrativa di questa Regione. Convinta assertrice del rinnovamento, auspico ora l’avvento di una nuova classe dirigente. Per le medesime ragioni faccio fatica a comprendere le logiche di quanti continuano ostinatamente a riproporsi. Da libera professionista scelsi l’impegno politico. Ora per me e’ giunto il tempo di tornare al mio esclusivo privato. Una decisione che, me ne rendo conto, sembrerà ‘originale’ a quell’armata che in questi giorni le sta tentando tutte pur di accaparrarsi o di restare inchiodata a una poltrona”.

Non sarà che nessuno la vorrebbe in squadra?

“Magari fosse così! In realtà ho deciso di uscire allo scoperto, proprio per scoraggiare quanti si ostinano a tirarmi per la giacca. Con cadenza quotidiana, esponenti politici nazionali e regionali delle varie fazioni in campo, mi rivolgono le loro ‘attenzioni’. A tutti riservo la stessa negativa risposta: “non sono interessata ad alcuna poltrona, torno libera! Buona fortuna a chi siederà allo scranno che mi accingo a lasciare libero”.

In questi cinque anni indubbiamente ha promosso e prodotto una gran mole di iniziative ed atti legislativi. Tanti gli apprezzamenti, ma non sono mancate le critiche.

Graditi gli apprezzamenti, altrettanto gradite le critiche. Anche quelle faziose, pervenute da personaggi di dubbio spessore umano e professionale. Mi considero una faber; fare significa anche sbagliare. Lascio volentieri agli scarsamente utili la grama soddisfazione di rimanere nell’ombra”.

Con quali parole sceglie di accomiatarsi dai Molisani?

Con le uniche parole possibili, quelle che nascono dal cuore: “Grazie infinite! Un grazie particolare alla mia famiglia, ai miei figli Romy e Riccardo, e a tutti coloro che ho incontrato in questo lungo percorso di vita. Persona difficile la mia, lo so! Un grazie affettuoso e caro ai miei collaboratori, gente perbene e preparata che, stretta al mio fianco, ha saputo supportarmi nella spesso difficile azione legislativa e politico-amministrativa. Quotidianamente ricevo attestati di stima. I Cittadini mi fermano per strada e mi pongono le consuete domande colme di preoccupazione e di speranza, chiedendomi di non mollare. Trattengo la tentazione di cedere ai loro inviti e guardo avanti: altri impegni umani e professionali mi attendono. Ai Molisani rivolgo l’auspicio di ogni possibile bene. A dispetto di quanti la vorrebbero avviata verso un prematuro declino, questa Terra è viva ed ha un grande cuore. Il riscatto è possibile. Il futuro dei Molisani è tutto nelle loro mani”.

SCHEDA

Nasce a Locorotondo (BA) il 6 settembre del 1965. Due figli, dal 1994 in Molise. Libero professionista, pedagogista, con specializzazione in criminologia generale e penitenziaria, grafologo giudiziario, già esperto del Tribunale di sorveglianza di Bari, già giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Campobasso, già Tutore pubblico dei minori della Regione Molise dal 2007 al 2011. Presidente del CIF (Centro italiano femminile) del capoluogo di regione sino al 2011. Per oltre dieci anni riveste, fino al 2011, il ruolo di segretario dell’A.I.M.M.F. (Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia), sezione Molise. Nel 2005 avvia la libera professione di grafologo giudiziario, ricevendo incarichi rilevanti in diversi Tribunali e Procure della Repubblica d’Italia. Alle ultime consultazioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 viene eletta nella Circoscrizione provinciale di Campobasso per la Lista UDEUR POPOLARI.

Nella seduta consiliare del 18 febbraio 2014 ufficializza l’adesione al Gruppo Misto nella sua composizione monocellulare sino all’aprile del 2016, in cui si andranno a registrare l’ingresso del consigliere Michele Petraroia e, nel marzo 2017 quello del consigliere Francesco Totaro.

Dal 9 aprile 2013, è vicepresidente della IV Commissione consiliare permanente, e Segretario della I Commissione consiliare permanente;

Dal novembre 2015 è presidente della IV Commissione consiliare permanente e vicepresidente della I Commissione consiliare permanente sino al 6 febbraio 2017;

Dal 19 settembre 2017 è presidente del Comitato consultivo sul fenomeno del gioco d’azzardo e della relativa dipendenza.

PROSPETTO ATTIVITA’

XI CONSILIATURA

Attività in Consiglio regionale

109 atti sottoscritti di cui :

13 tra interpellanze e interrogazioni di cui 5 come prima firmataria

47 ODG (di cui 5 come prima firmataria)

24 mozioni (di cui 4 come prima firmataria)

25 proposte di legge (di cui 12 come relatrice)

Pdl 26: “Istituzione fondo di solidarietà per interventi in situazioni straordinarie e impreviste”

Pdl 25: “ norme in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”

Pdl 27: “modifiche alla disciplina concernente l’organizzazione ed il funzionamento delle Pro Loco”

Pdl 43: “norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”

Pdl 46: “istituzione dell’Ente regionale per l’Edilizia Sociale”

Pdl 48: “ riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”

Pdl 79: “disposizione per la tutela delle donne affette da Endometriosi”

Pdl 123: “disposizione sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei comuni”

Pdl 143: “ interventi in favore dei soggetti affetti da malattia celiaca, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme”

Pdl 181: “modifiche ed integrazioni della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23 ( disposizioni regionali in materia di promozione sportiva)”

Pdl 192: “ disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo”

Pdl 191: “Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità”

IV Commissione

Proposte di legge sottoscritte: 29 totali

Prima firmataria Presidente Lattanzio (12):

Norme in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere – divenuta legge n. 15 in data 10/10/2013;

Modifiche alla legge finanziaria regionale 3 giugno 2002, n.7;

Interventi in materia di obesità infantile e giovanile – divenuta legge n. 9 in data 09/08/2017;

Istituzione del garante regionale dei diritti della persona – divenuta legge n.17 in data 09/12/2015;

Pdl 185 – Istituzione del Registro Tumori della Regione Molise;

Pdl 187 – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

Norma di interpretazione autentica per l’attuazione della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (EDITORIA);

Pdl 197 – Riconoscimento del valore economico-sociale del lavoro casalingo, del caregiver familiare ed iniziative a tutela della sicurezza domestica;

Pdl 200 – Modifica della legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 – cimiteri per animali d’affezione;

Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità;

Pdl 211 – Norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, attraverso recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari e beni a fine vita;

Testo unico in materia di cultura;

Disposizioni in materia di Soccorso Alpino e Speleologico, legge 13/2017.

Proposte di legge – Relatrice Presidente Lattanzio (17)

Pdl 39:disposizioni per la tutela dei diritti dei cittadini stranieri immigrati presenti nella Regione Molise;

Pdl 41:“ Disposizioni per la limitazione del gioco d’azzardo patologico e la prevenzione della Ludopatia”;