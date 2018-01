Questa sera, mercoledì 10 gennaio, alle ore 21, quarta puntata della trasmissione “Verba Volant” sul tema: “Elezioni regionali conto alla rovescia”. Si parlerà di election day, programmi e alleanze in vista delle elezioni 2018.

Saranno ospiti in studio la Parlamentare del PD Laura Venittelli, la portavoce del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale Patrizia Manzo, il capogruppo PD in Consiglio regionale Massimiliano Scarabeo e il Coordinatore regionale di Coscienza Civica Giacomo Lombardi.

L’attualità politica regionale e i programmi delle coalizioni saranno al centro della prima puntata del 2018 di Verba Volant, in onda questa sera alle ore 21.00 in contemporanea su TLT Molise (canale 14) e in diretta streaming su Moliseweb.it.