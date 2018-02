“Politiche? Per quel che riguarda le elezioni in programma a marzo sarà importante l’incontro di mercoledì sera con il presidente Mario Pietracupa”. A parlare Carlo Perrella, leader del Movimento Sovranista in Molise. “La nostra scelta – continua Perrella – sarà comunque una scelta fondata sul buon senso e soprattutto sulla coerenza, qualità che contraddistingue il nostro Movimento.

Ciò che in questo momento – continua Perrella – vogliamo però sollecitare è la scelta del candidato presidente della Regione Molise. Crediamo, come abbiamo già avuto modo di rimarcare in altre occasioni, che sia un atto di correttezza verso il popolo molisano, quello di indicare, tutti uniti, il nome del candidato presidente. Noi, come Movimento, siamo già usciti allo scoperto in diverse occasioni: riteniamo il dottor Enzo Di Giacomo il valore aggiunto per questa coalizione.

Una persona super partes che può dare un nuovo slancio alla coalizione di centro-destra. Il Movimento, intanto, nei prossimi giorni continuerà gli incontri sul territorio per illustrare le linee programmatiche in vista delle prossime elezioni regionali. Incontri in programma a Pietracatella, San Martino in Pensilis e diversi centri della provincia di Isernia.