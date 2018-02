Con una breve nota Vincenzo Di Giacomo si tira fuori dalla competizione elettorale mettendo la parola fine alle diatribe in corso nel centro-destra.

Scrive Di Giacomo:

“Considerato che da più parti continuo a essere citato come ipotetico candidato alla presidenza della Regione – così testualmente – non ritengo che vi siano state né vi siano le condizioni per le quali io abbia potuto o possa prendere in considerazione una eventuale candidatura”.

A questo punto cosa accadrà nel centro-destra? Dopo il 4 marzo i giochi si riapriranno per trovare un nuovo candidato alla carica di governatore. Non sarà facile trovare una figura di alto profilo che possa mettere insieme tutte le anime che fanno parte della coalizione.