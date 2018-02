Domenica 25 febbraio si terrà a Campobasso, nel pomeriggio, l’assemblea dei mille delegati accreditati dai singoli candidati che parteciperanno alla competizione elettorale delle prossime regionali, per approvare le priorità programmatiche e per eleggere la/il candidata/o Presidente per le elezioni regionali in rappresentanza di Ulivo 2.0, [email protected] e Centro Democratico. La decisione in ragione dell’indicazione, ad oggi, della data del prossimo 22 aprile per la celebrazione delle elezioni regionali. Luogo e dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.