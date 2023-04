IN RIFERIMENTO ALLE CONTINUE E REITERATE NOTIZIE CIRCA IL CANDIDATO PRESIDENTE PER IL PROSSIMO RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE, MI PREME CHIARIRE CHE AL MOMENTO NON CI SONO INDICAZIONI PRECISE DA PARTE DELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA NON SOLO A LIVELLO REGIONALE MA ANCHE E SOPRATTUTTO A LIVELLO NAZIONALE.

TUTTI I NOMI CHE SONO VENUTI FUORI IN QUESTI GIORNI, PUR ESSENDO TUTTI AUTOREVOLI E DEGNI DI OGNI ATTENZIONE DA PARTE DEI PARTITI, SONO SOLO IPOTESI GIORNALISTICHE O CANDIDATURE AUTOREFERENZIALI.

FRATELLI D’ITALIA E’ IMPEGNATA, AL MOMENTO, NEL DEFINIRE LE LINEE PROGRAMMATICHE DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI NELLA PROSSIMA CAMPAGNA ELETTORALE E, NEL CONTEMPO, LAVORA PER L’INDIVIDUAZIONE, INSIEME AGLI ALLEATI ED AI VERTICI NAZIONALI, DI UN CANDIDATO AUTOREVOLE E VINCENTE.

ANCORA UNA VOLTA FdI AUSPICA CHE LA SCELTA RICADA SU UN CANDIDATO CHE SIA UN POLITICO, DI ESPERIENZA E MOLISANO, E SE SARA’ SCELTO ALL’INTERNO DI FdI E’ GIA’ PRONTA UNA ROSA DI CANDIDATI VALIDI E DEGNI DI TALE RUOLO.

f.to Filoteo Di Sandro