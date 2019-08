Presentate ufficialmente le candidature alla presidenza della Provincia di Isernia. I candidati sono Felice Ianiro, sindaco di Frosolone (appoggiato dai Popolari e dall’Udc), e Alfredo Ricci, sindaco di Venafro (sostenuto dagli altri partiti del centro-destra). Nessun candidato per il Pd e per il M5S. Il voto è previsto per domenica 25 agosto 2019.