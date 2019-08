Sarà il sindaco di Frosolone, Felice Ianiro, il candidato del centro-destra per la presidenza della Provincia di Isernia. Si andrà al voto domenica 25 agosto. La decisione è scaturita dopo la riunione tenutasi ieri pomeriggio a Isernia, alla quale hanno partecipato tutti i big della coalizione di centro-destra.

Unico a smarcarsi dalla candidatura di Ianiro, è stato il Consigliere regionale Michele Iorio che avrebbe voluto candidare sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi, ma non c’è stata la convergenza di tutti sul suo nome. Il nome di Felice Ianiro sarà ufficializzato nella giornata di domani. Sul fronte opposto, nulla da segnalare per ora, il centro-sinistra non ha candidato.

L’elezione del Consiglio avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore ai dieci da eleggere e non inferiori alla metà degli stessi. Alle urne sono chiamati sindaci e consiglieri comunali in carica nei municipi della provincia. Sono eleggibili i sindaci e i componenti del Consigli comunali in carica.