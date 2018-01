Lo ha dichiarato Roberto Ruta in una conferenza stampa questa mattina a Campobasso. Ruta non sarà in campo alle Elezioni politiche che si terranno il 4 marzo, per il politico campobassano non ci sono le condizioni. Ha rifiutato la proposta del segretario del Pd Micaela Fanelli, di ripresentarsi al Senato e di ritrovare l’unità del centro-sinistra con le Primarie dell’11 febbraio. Ruta ha definito inaccettabile la proposta di indire le Primarie l’11 febbraio. Resterà in campo per le elezioni regionali con l’Ulivo 2.0 e a questo punto è probabile che corra per presidenza della Regione.