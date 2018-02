Torna questa sera alle ore 21:00 su Telemolise “Vox Populi” il programma settimanale di Michele D’Alessio visibile anche in Abruzzo al canale 96 ed a Roma e nel resto del Lazio al canale 880. Siamo in piena campagna elettorale per le elezioni politiche alle quali faranno seguito qui in Molise le Regionali ed il clima già surriscaldato nei prossimi giorni lo sarà ancor più.

Vox Populi per definizione è la voce del popolo, della gente comune e Michele D’Alessio questa volta cerca di interpretare il loro pensiero attraverso la voce di soggetti e personaggi che vivono a contatto con un pubblico eterogeneo. Voce allora ad imprenditori: Mario Izzi , Bruno Di Nezza e Mario Mariani, liberi professionisti come Fernando Galasso e Gabriele Melogli, medici come Lucio Pastore personaggi del mondo cattolico come il Vescovo il Mons. Camillo Cibotti ed il Vicario generale Don Rocco Iannacone dell’associazionismo come Antonio Di Matteo Vice Presidente Nazionale del movimento Cristiano lavoratore e di altri ancora.

Quali le attese per queste consultazioni ? Hanno fiducia i cittadini nella politica e nei politici? E’ concreto il rischio che a vincere saranno gli astensionisti? I tanti cambi di casacca sono per la ricerca del bene comune o per curare meglio il proprio orticello? Deve fare un mea culpa la politica? Sarà interessante ascoltare le risposte a queste domande.