Si vota solo domenica 4 marzo dalle 7 alle 23. Per esercitare il diritto di voto bisogna avere 18 anni per la Camera, 25 per il Senato. Al seggio servono un documento di identità valido e la tessera elettorale. Complessivamente gli aventi diritto sono 46.604.925.

Il Rosatellum bis si basa su un sistema misto: un terzo maggioritario, due terzi proporzionale. Quindi l’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 al Senato sarà effettuata in collegi uninominali, in cui vincerà il più votato. L’assegnazione dei seggi restanti (386 alla Camera, 193 al Senato) avverrà in collegi plurinominali con metodo proporzionale.

Gli elettori riceveranno una scheda gialla per il Senato e una rosa per la Camera. Ogni scheda riporterà in un rettangolo il nome del candidato nel collegio uninominale. Nella parte sottostante ci sarà il simbolo della lista o delle liste collegate al candidato uninominale, con a fianco l’elenco dei candidati nel collegio plurinominale.

Le schede saranno munite di un tagliando anti-frode che il presidente del seggio dovrà staccare prima di metterle nell’urna: un passaggio che renderà di fatto automatico il deposito della scheda da parte del presidente, e non dell’elettore.

Per votale l’elettore può apporre una croce sulla lista, estendendo così il voto anche al candidato uninominale collegato. Oppure può apporre un segno su un candidato uninominale, e il voto si estenderà alla lista o liste collegate in misura proporzionale alle preferenze ottenute nel collegio da ogni singola lista. Il voto è valido anche se si appone il segno sia sul candidato uninominale che sulla lista o su una delle liste collegate. Non è invece possibile il voto disgiunto, cioè votare per un candidato uninominale e, nel contempo, per una lista collegata a un altro candidato.

I ricoverati in ospedale e case di cura potranno richiedere di votare presso la struttura in cui sono degenti, compilando apposito modulo colà disponibile.

Gli elettori dimoranti nel proprio domicilio che avessero difficoltà di deambulazione (infermi o anziani) possono farsi accompagnare al proprio seggio di votazione da apposito mezzo di trasporto e personale messo a disposizione da questo Comune. Il servizio è gratuito, però occorre telefonare all’ufficio elettorale del Comune (0865/4491249), domenica 4 marzo, dalle ore 8 alle ore 23, per concordare il trasporto.

In caso di esaurimento, smarrimento, deterioramento o non ricevimento della tessera elettorale, i cittadini potranno rivolgersi presso il proprio ufficio elettorale comunale. La tessera può essere ritirata personalmente o da un delegato munito di documento di riconoscimento, nonché delega e fotocopia del documento di identità del delegante.

Alle ore 23 di domenica, chiuso l’accertamento del numero dei votanti inizierà lo spoglio delle schede del Senato; a seguire si effettuerà quello della Camera. Per le Regionali lo scrutinio inizierà alle 14 di lunedì 5 marzo.

I nomi dei candidati molisani

CENTRO-DESTRA

Uninominale Campobasso Camera: Aida Romagnuolo

Uninominale Isernia Camera: Mario Pietracupa

Proporzionale Camera: Anna Elsa Tartaglione, Nicola Cavaliere (Forza Italia); Teresio Di Pietro (Noi con l’Italia); Francesco Paolo Baccari (Fratelli d’Italia); Aida Romagnuolo (Lega)

Uninominale Senato: Michele Iorio

Proporzionale Senato: Nunzio Luciano (Forza Italia); Antonio D’Aimmo (Noi con l’Italia); Maria Domenica D’Alessandro (Fratelli d’Italia); Luigi Mazzuto (Lega)

CENTRO-SINISTRA

Uninominale Campobasso Camera: Vittorino Facciolla

Uninominale Isernia Camera: Maria Teresa D’Achille

Proporzionale Camera: Micaela Fanelli, Carlo Veneziale (Pd); Annadea Di Ciocco, Matteo d’Errico (Insieme – Psi, Verdi, Area Civica); Tonina Cordedda, Giovanni D’Anna (+ Europa Bonino – Centro Democratico); Salvatore Colagiovanni (Civica Popolare Lorenzin)

Uninominale Senato: Enrico Colavita

Proporzionale Senato: Laura Venittelli (Pd); Ernesto La Vecchia (Insieme – Psi, Verdi, Area Civica); Maurizio Hanke (+ Europa Bonino – Centro Democratico); Alfredo D’Ambrosio (Civica Popolare Lorenzin)

LIBERI E UGUALI

Uninominale Campobasso Camera: Oreste Campopiano

Uninominale Isernia Camera: Danilo Leva

Proporzionale Camera: Giuseppina Occhionero, Nicola Palombo

Uninominale Senato: GianMaria Palmieri

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Uninominale Campobasso Camera: Antonio Federico

Uninominale Isernia Camera: Rosa Alba Testamento

Proporzionale Camera: Antonio Federico e Rosa Alba Testamento

Uninominale Senato: Luigi Di Marzio

Proporzionale Senato: Fabrizio Ortis

Proporzionale Senato: Michele Durante

CASAPOUND

Uninominale Campobasso Camera: Pietro Eremita

Uninominale Isernia Camera: Agostino Di Giacomo

Proporzionale Camera: Claudia Pagliariccio e Agostino Di Giacomo

Uninominale Senato: Enzo Lalli

Proporzionale Senato: Pierfrancesco Di Salvo

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO-ALA

Uninominale Campobasso Camera: Germano Gabanini

Uninominale Isernia Camera: Luca Faini Bartolini

Proporzionale Camera: Luigi Fristachi e Paola Belardinelli

Uninominale Senato: Renato Lelli

PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Uninominale Campobasso Camera: Angela Damiano

Uninominale Isernia Camera: Michele Piunno

Proporzionale Camera: Angela Damiano e Michele Piunno

Uninominale Senato: Roberto Pano

POTERE AL POPOLO

Uninominale Campobasso Camera: Luigi Vitulli

Uninominale Isernia Camera: Rossella Griselli

Proporzionale Camera: Italo Di Sabato e Candida Stellato

Uninominale Senato: Paolo Marinucci

Proporzionale Senato: Cinzia Di Pentima

Proporzionale Senato: Michele Gianbarba

Proporzionale Senato: Luisa Bardini e Giulio Gherardo Starnini

VALORE UMANO

Uninominale Campobasso Camera: Elia Rubino

Uninominale Isernia Camera: Paola Perpetua

Proporzionale Camera: Elia Rubino

Uninominale Senato: Anna Maria D’Andrea

Proporzionale Senato: Anna Maria D’Andrea

ITALIA AGLI ITALIANI (FORZA NUOVA E FIAMMA TRICOLORE)

Uninominale Campobasso Camera: Maria Del Castello

Uninominale Isernia Camera: Diego Scarano

Proporzionale Camaera: Franca De Santis

BLOCCO NAZIONALE MOVIMENTO ANTIRAZZISTA

Uninominale Campobasso Camera: Luca Longobardi

Uninominale Isernia Camera: Patrizia Ciocca

Proporzionale Camera: Luca Longobardi e Patrizia Ciocca