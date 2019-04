CasaPound Italia sarà presente sulla scheda elettorale alle Elezioni Europee del 26 maggio 2019. In campo per il movimento sovranista nella Circoscrizione Sud anche Pierfrancesco Di Salvo, storico attivista molisano della tartaruga frecciata.

“Sono fiero di questa mia candidatura – afferma Di Salvo in una nota – perchè le elezioni europee sono lo scenario dove combattere la battaglia per affermare l’unica posizione autenticamente sovranista, ossia l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea, che CasaPound Italia intende portare avanti fino in fondo, forte della sua assoluta coerenza sull’argomento”.

“L’uscita unilaterale della nostra nazione dalla moneta unica e dall’Unione Europea – prosegue Di Salvo – è infatti l’unica soluzione concreta per arrivare all’uscita dalla crisi economica, attraverso il recupero della sovranità monetaria e la liberazione dagli assurdi vincoli di bilancio che strangolano la nostra economia.

L’esempio di Nigel Farage, il deputato britannico che proprio dal Parlamento Europeo ha condotto la battaglia per la ‘Brexit’, poi concretizzatasi a seguito di referendum e che sta portando alla Gran Bretagna notevoli frutti sul piano della crescita economica e della crescita dell’occupazione, dimostra infatti come l’uscita dalla UE sia una opzione non solo assolutamente realizzabile per l’Italia, ma anche del tutto positiva”.