Il Consorzio di Bonifica è un Ente Pubblico che opera nel settore della difesa idraulica del territorio per garantire una maggiore sicurezza dai rischi di allagamenti. Ha sede a Venafro e gestisce un comprensorio di oltre 10 mila ettari distribuiti sulla provincia di Isernia (per il 99%) e Caserta (per l’1%) suddiviso in 10 Comuni.

Nella giornata di ieri, domenica 12 ottobre, si sono svolte le elezioni dare una guida al Consorzio dopo questi anni di “vacatio”. Netta affermazione per la Lista n.2 “Acqua, Ambiente e territorio” che vedeva in campo amministratori pubblici e imprenditori agricoli, in tutte e tre le fasce di rappresentanza.

Sconfitta pesante per l’asse Vittorio Nola (ex Presidente del Consorzio di Bonifica il Consigliere), Alfredo Ricci (attuale sindaco di Venafro) e dell’ex consigliere regionale Antonio Tedeschi. Politicamente è uno smacco per l’esponente di punta del M5S.

La composizione degli eletti nel nuovo esecutivo: Prima fascia – Cimino Guido, Di Nardo Adamo e Zullo Massimo; Seconda Fascia – Rongione Michel, Fargnoli Antonio e Celino Mario; Terza Fascia – Cotugno Raffaele, Passarelli Stefania, Falciglia Carmine, Paolone Luigi, Biasiello Nicandro e Mascio Arturo.