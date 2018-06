Sono 14 i Comuni molisani, 10 in provincia di Campobasso e 4 in quella di Isernia, nei quali si è votato domenica 10 giugno per l’elezione del Sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali. Nella provincia di Campobasso le amministrazioni comunali interessate sono: Campochiaro, Colletorto, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. In quella di Isernia: Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro. Niente quorum a Colletorto, arriva il commissario.

Ecco tutti i Sindaci eletti

Venafro: Alfredo Ricci

Montaquila: Marciano Ricci

Castelpizzuto: Carla Caranci

Sessano del Molise: Pino Venditti

Larino: Pino Puchetti

Guglionesi: Mario Bellotti

Macchia Valfortore: Gianfranco Paolucci

Ripabottoni: Orazio Civetta

Campochiaro: Simona Valente

Montorio dei Frentani: Pellegrino Nino Ponte

Colletorto: nonostante una sola lista in campo, non si è raggiunto il quorum dunque scatterà il commissariamento

Oratino: Roberto De Socio

Vinchiaturo: Luigi Valente

Salcito: Giovanni Galli