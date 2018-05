Elezioni Comunali, alle ore 12 è scaduto il termine per la presentazione delle liste, nei 14 centri del Molise dove si voterà domenica 10 giugno, per eleggere i Sindaci e nominare i nuovi Consigli comunali.

Si vota in dieci Comuni in provincia di Campobasso: Campochiaro, Colletorto, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. In provincia di Isernia si vota a Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro.

Presentate le liste

VENAFRO

Lista in appoggio ad Alfredo Ricci

1) Barile Anna

2) Buono Annamaria

3) Buono Stefano

4) Capasso Barbato Giovanna

5) Cernera Antonella

6) De Luca Massimo

7) Di Cicco Gian Marco

8) Elcino Aurelio

9) Ottaviano Dario

10) Pascarella Ivano

11) Perna Marina

12) Simeone Oscar

13) Tombolini Fabrizio

14) Tommasone Angelamaria

15) Vaccone Giovanni

16) Valvona Marco

Lista in appoggio a Nicandro Cotugno

1) Amoroso Carmine

2) Barile Pasquale

3) Bianchi Elena

4) Caggiano Donata

5) Cantone Alfonzo

6) Cipolla Filomena detta Minella

7) Di Vito Massimiliano

8) Dolcigno Alessio

9) Falciglia Antonio

10) Ferreri Anna

11) Galifi Gianna Enrica

12) Giulianelli Ludovico

13) Iannacone Adriano

14) Mancone Carmela Federica detta Carmen

15) Petrella Angelo

16) Di Nardo Giusi

MONTAQUILA

Per il cambiamento-Insieme si può: Candidato sindaco Marciano Ricci

D’Eboli Feliciano

Staffieri Pasquale

Zaccarella Silvano

Cerrone Gabriele

Di Mauro Francesco

Forte Nico

Annunziata Angelica

Cioffi Federico

Ricci Silvano

Staffieri Chiara

Amare il proprio Comune: Candidato sindaco Federico Cimorelli

Di Cristinzi Matteo

Perna Michele

Cerrone Massimo

Bruno Patrizia

Martino Ornella

Staffieri Antonio

Di Cristofaro Michael

Ciccone Giovanni

Rossi Lucio

Staffieri Attilio

GUGLIONESI

Guglionesi nel cuore: candidato sindaco Giuseppe D’Urbano

Comunità e futuro per Guglionesi: candidato sindaco Gianfranco Del Peschio

Guglionesi per tutti: candidato sindaco Antonio Tomei

Guglionesi riparte: candidato sindaco Mario Bellotti

Movimento 5 Stelle: candidato sindaco Giuliana Senese

LARINO

Siamo Larino: candidato sindaco Pino Puchetti

Noi per Larino: candidato sindaco Franco Rainone

Il Germoglio: candidato sindaco Vito Di Maria

La Rinascita: candidato sindaco Luca Fagnani

ORATINO

Riscriviamo Oratino: candidato sindaco Roberto De Socio

Oratino: candidato sindaco Orlando Iannotti

Obiettivo comune: candidato sindaco Luca Fatica

MACCHIA VALFORTORE

Vivere insieme: candidato sindaco Vincenzo Pepe

Stella popolare: candidato sindaco Rocco Vizzaccaro

Insieme per il paese: candidato sindaco Antonio Catenazzo

Orgoglio tricolore: candidato sindaco Pasquale Spiridigliozzi

Interesse comune: candidato sindaco Gianfranco Paolucci

COLLETORTO

Un futuro per Colletorto: candidato sindaco Cosimo Damiano Mele

MONTORIO NEI FRENTANI

Paese nostro: candidato sindaco Pellegrino Nino Monte

Uniti per Montorio: candidato sindaco Andrea Albino

Ancora insieme: candidato sindaco Enzo Cirella

Orgoglio tricolore: candidato sindaco Enrico Scigliano

Stella popolare: candidato sindaco Gianpaolo Villano

RIPABOTTONI

Uniti per Ripabottoni: candidato sindaco Orazio Civetta

Il bene comune per Ripabottoni: candidato sindaco Domenico Piedimonte

Stella popolare: candidato sindaco Fabrizio Picano

Orgoglio tricolore: candidato sindaco Carlo Evangelista

Insieme per il futuro: candidato sindaco Nicola Barbiero

Verso un mondo migliore: candidato sindaco Francesco Di Vico

VINCHIATURO

Libertà e partecipazione per Vinchiaturo: candidato sindaco Luigi Valente

Amiamo Vinchiaturo: candidato sindaco Bernardino Primiani

SESSANO DEL MOLISE

Trasparenza con Venditti sindaco: candidato sindaco Pino Venditti

1. Anna Durante

2. Luca Valente

3. Corrado Altieri

4. Maurizio Cerasuolo

5. Donato D’Ippolito

6. Claudio Durante

7. Sauro Durante

8. Walter Mancini

9. Ivan Minichetti

10. Veronica Scalesse

Alternativa: candidato sindaco Ramona Di Lucia

1. Anna Di Carlo

2. Concettina Caruso

3. Alessandro Altieri

4. Michele Piscitelli

5. Pasqualina Lucia Martino

6. Gioele D’Agnone

7. Antonella D’Ippolito

Tutti per il futuro per Sessano del Molise: candidato sindaco Pietro Mucciarone

1. Luca Fico

2. Marco Santacroce

3. Monia Di Blasio

4. Pasqualino Durante

5. Fabrizio Antonelli

6. Angela Mancini

7. Giuseppe Padula

Liste civetta

1. ‘Sessano’ – candidato sindaco: Luigi Grasso

2. ‘Gamma’ – candidato sindaco: Remo Conti

3. ‘Stella Polare – candidato sindaco: Francesco Mercone

4. ‘Orgoglio Tricolore’ – candidato sindaco: Andrea Valente

5. ‘Progetto popolare’ – candidato sindaco: Antonietta Capoccini

CASTELPIZZUTO

Castelpizzuto resiste: candidato sindaco Carla Caranci

1. Giovanni Napoletano

2. Daniele Romano

3. Marco Tofini

4. Thomas Marcello

5. Mario Donia

6. Anna Napoletano

7. Renata Mancini

8. Felicetta Mezzanotte

9. Emilio Buccino

10. Angela Napoletano

Liste civetta

1. Rinascita

2. Stella popolare

3. Progetto popolare

4. Orgoglio tricolore

5. Alternativa