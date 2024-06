di Redazione

L’On. Maurizio Lupi (Noi Moderati) Giovedì 6 Giugno a Campobasso. L’incontro si terrà alle ore 11 in via Mazzini nella sede del Candidato Sindaco avv. Aldo De Benedittis. Saranno presenti il candidato Sindaco del centrodestra e il Presidente della Regione Francesco Roberti.



“A pochi giorni dalle Elezioni al Comune di Campobasso sono felice di dare notizia della venuta in Molise dell’On. Maurizio Lupi, Leader del Partito di ‘Noi Moderati'” .

Lo ha dichiarato il Coordinatore di ‘Noi Moderati’, il Consigliere Regionale Fabio Cofelice. “Quello che mi lega all’On. Lupi è un rapporto fatto di stima e obiettivi comuni e condivisi. Obiettivi che sin qui è stato possibile raggiungere grazie alla forza, alla passione e ai valori propri di ‘Noi Moderati’ e che hanno portato la nostra Forza Politica ad essere un punto di riferimento su tutto il territorio regionale e nell’intero Paese. Un lavoro portato avanti grazie a una squadra unita e compatta che si è ritrovata perfettamente in linea con la figura di Aldo De Benedittis nostro candidato sindaco per Campobasso.

Siamo perciò certi – ha così concluso il Consigliere Fabio Cofelice – che con questo spirito e questa voglia di progettare il futuro Campobasso potrà ritrovare il giusto slancio attraverso persone ed idee nuove”