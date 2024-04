di Redazione

Coesione, unità di intenti e visione programmatica sono le caratteristiche che contraddistinguono la coalizione di centrodestra che ancora una volta, è riuscita a fare sintesi su due candidati di alto spessore politico, professionale, nonché umano. Aldo de Benedittis a Campobasso e Nico Balice a Termoli rappresentano per le rispettive città, l’espressione di appartenenza che i cittadini ricercano nei candidati alla carica di sindaco. I sindaci sono il collante dei territori, sono i soldati in prima in fila, sono il megafono della società civile. A loro le comunità affidano le proprie aspettative. Sia Aldo, sia Nico sono le persone giuste al posto giusto. Entrambi hanno consapevolezza del funzionamento della macchina amministrativa e sapranno, dunque, valorizzarne i punti di forza e lavorare per migliorare quelli di debolezza. Siamo riusciti, come centrodestra, a ricomporre la medesima coalizione che ha vinto alle scorse regionali, mostrando a chi speculava e magari auspicava in rotture per rafforzare la propria coalizione policroma, che il centrodestra sarà sempre unito. I confronti nel centrodestra ci sono e ci saranno sempre per un percorso costruttivo e non porteranno certo a rotture, ma a rafforzare ancora più saldamente la grande famiglia del centrodestra. Agli amici Aldo e Nico porgo a nome dell’intero Udc buon lavoro e in bocca al lupo.