«Congratulazioni a Francesco Roberti, sindaco di Termoli, da ieri presidente della Provincia di Campobasso. A lui, e alla squadra di consiglieri che trova a Palazzo Magno, gli auguri di un sereno e proficuo lavoro. Una vittoria netta, che va ascritta alla capacità del centro-destra molisano di aver trovato le giuste ragioni per la condivisione di un programma e di essersi compattato intorno alla figura di un candidato moderato, rispettoso delle volontà dei partiti, vicino alle istanze della gente.

È questo il centro-destra che piace e convince; è questo il paradigma che, non solo in Molise, ma anche in altre realtà del Paese, dà fiducia e viene premiato dagli elettori; è questo il modello che, ad aprile dello scorso anno, abbiamo inaugurato con successo qui in Molise ed è stato esportato nelle altre regioni d’Italia dove si è votato, risultando sempre vincente.

Un esempio, per le donne e gli uomini del centrodestra molisano, che ci induce a guardare avanti con fiducia, al di là delle contrapposizioni dialettiche, che sono poi il sale della democrazia e rispetto alle quali è doveroso fare sintesi».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha commentato l’elezione di Francesco Roberti a presidente della Provincia di Campobasso.