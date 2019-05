“Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al professor Luca Brunese, eletto ieri nuovo Rettore dell’UniMol. La sua elezione è un’ottima notizia per il Molise e per i molisani. Lo attende una sfida importante per rilanciare il nostro Ateneo.

L’università rappresenta un motivo di speranza per i nostri giovani e un motore per lo sviluppo economico, sociale e culturale della nostra regione. Sono convinto che il nuovo Rettore saprà affrontare nella maniera più egregia questo impegno”.