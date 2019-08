Seggi aperti, si vota fino alle ore 20 di questa sera. I candidati sono Felice Ianiro, sindaco di Frosolone (appoggiato dai Popolari e dall’Udc), e Alfredo Ricci, sindaco di Venafro (sostenuto dagli altri partiti del centro-destra). Nessun candidato per il Pd e per il M5S. Dunque, la sfida è tutta interna al centro-destra, stasera sapremo chi sarà il nuovo presidente della Provincia di Isernia.

Elezioni di secondo livello

Per effetto della riforma Delrio del 2014, presidente e Consiglio provinciale vengono ora eletti in modo indiretto. In 10 grandi aree urbane la provincia è stata invece sostituita dalla città metropolitana.

Come viene eletto il presidente della Provincia

Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia, dura in carica 4 anni e deve essere un sindaco il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. In caso di cessazione dalla carica di sindaco, decade anche dalla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato in base a un indice di ponderazione, i cui criteri di determinazione sono fissati nell’allegato A della legge 56/2014, che tiene conto della popolazione di ciascun Comune e del rapporto tra questa e la popolazione della provincia.

Come viene eletto il Consiglio provinciale

Anche il Consiglio provinciale è composto e viene eletto da sindaci e da consiglieri comunali dei Comuni della provincia, dura però in carica due anni ed è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti. Anche in questo caso la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.