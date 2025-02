di Redazione

E’ stato celebrato il primo Congresso Cittadino di Fratelli d’Italia di Campobasso, appuntamento significativo per il partito a livello locale, culminato con l’elezione del nuovo coordinatore cittadino. L’incarico elettivo è stato appannaggio di Mariangela Di Biase, avvocato, ex candidata alle ultime elezioni europee per il partito guidato da Giorgia Meloni e componente del Dipartimento Nazionale delle Professioni di FDI.

“Un incarico importante e di prestigio, ma anche di grande responsabilità” – ha dichiarato il neoeletto coordinatore Mariangela Di Biase – “perché abbiamo il compito di riportare il partito sul territorio, coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni e facendole innamorare della politica. Vogliamo lavorare su temi concreti, come il potenziamento delle infrastrutture locali, il sostegno alle imprese e ai professionisti, e una maggiore attenzione alle politiche sociali per i cittadini di Campobasso. L’obiettivo è costruire un dialogo diretto con la cittadinanza e rendere Fratelli d’Italia un punto di riferimento per chi desidera una politica vicina ai reali bisogni della comunità”. Insieme al Coordinatore sono stati eletti i componenti del coordinamento cittadino: Mariolina Ciolfi, Isabella Di Florio, Mario Annuario, Eugenio Astore, Francesco Ludovico, Antonio Consiglio e Paolo Mitri. Nei prossimi giorni saranno nominati altri tre componenti a completamento della squadra. All’evento erano presenti, oltre agli iscritti, il Coordinatore Regionale, Dott. Filoteo Di Sandro, il Coordinatore Provinciale Sen. Costanzo Della Porta, il Presidente del Consiglio Regionale Quintino Pallante, il Consigliere Regionale Armandino D’Egidio, il Coordinatore uscente Franco Rocco e i Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Francesco Pilone, Stefania Di Claudio e Mario Annuario. Il Congresso ha rappresentato un momento di confronto e di rilancio per l’azione politica di Fratelli d’Italia a Campobasso, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sul territorio e promuovere un coinvolgimento sempre più attivo dei cittadini.