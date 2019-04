Questa pomeriggio, lunedì 15 aprile, si è tenuta la conferenza stampa sull’inizio dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della tratta Roccaravindola-Isernia-Campobasso. Alle ore 16.15, presso la stazione ferroviaria di Roccaravindola, dopo i saluti di rito, giornalisti e operatori sono stati accompagnati con una navetta sul luogo del cantiere.

Sono intervenuti il presidente della Regione Molise Toma, l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Niro e il direttore territoriale di Produzione Molise e Campania di RFI. Soddisfatti Toma e Niro che hanno parlato di uno nuovo inizio e di una giornata da ricordare per i trasporti e la mobilità regionale del Molise. L’elettrificazione della linea avrà effetti positivi per i pendolari molisani che ogni giorno si metto in viaggio per raggiungere Roma e Napoli.