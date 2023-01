La Elcom Distribuzione S.r.l. aggiunge un nuovo tassello alla sua lunga storia puntando su una strategia di sviluppo che ha come driver principale l’innovazione di prodotto introducendo e puntando sul marchio “Stanley Black & Decker”, leader nel mercato degli utensili ed elettroutensili.

Proprio la capacità di innovare è per la Elcom Distribuzione S.r.l. il motore in grado di stringere partnership uniche, creare un reale vantaggio competitivo e un importante valore commerciale grazie alla capacità di fornire la migliore esperienza di utilizzo ai clienti finali.

“La nostra mission è quella di essere la migliore soluzione per gli utilizzatori arrivando a loro in partnership con la Stanley Black & Decker e attraverso un’offerta di prodotti esclusivi con la qualità ed affidabilità che marchi come Dewalt, Usag e Stanley hanno come patrimonio” spiega Nicandro Scarabeo, amministratore unico della Elcom Distribuzione S.r.l. e aggiunge: “Stiamo investendo in una strategia commerciale che punta alla sinergia con i migliori brand che ci consentirà di avvicinarci ancora di più ai nostri clienti e rispondere al meglio sul mercato. Oggi la nostra strategia va ad alimentare e rafforzare l’offerta commerciale attraverso una presenza qualificata, con importanti innovazioni tecnologiche in termini di rinnovamento delle nostre proposte”.

STORIA DEL MARCHIO “DEWALT”

DEWALT è il principale produttore mondiale di utensili elettrici industriali con oltre 300 elettroutensili e 800 accessori professionali. In oltre 80 anni di storia il marchio DEWALT si è guadagnato un’ottima reputazione nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine industriali.

Tutto ebbe inizio nel 1922, quando Raymond DeWalt inventò la prima sega radiale. La reputazione che DEWALT si è fatta nel mercato dell’elettroutensile professionale in questi anni è davvero tanta: potenza, affidabilità, precisione e robustezza sono diventati sinonimi di qualità dei prodotti DEWALT. Il giallo e nero sono diventati colori riconosciuti sul mercato sia nell’elettroutensile che negli accessori.

Oggi DEWALT, parte del gruppo Stanley Black&Decker, è il principale produttore mondiale di utensili elettrici industriali con più di 300 elettroutensili, apparecchiature e 800 accessori professionali, tra cui trapani a filo e batteria, seghe, martelli, smerigliatrici, fresatrici, pialle, levigatrici, laser, generatori, compressori e chiodatrici, lame, punte, inserti, abrasivi, accessori per avvitare e molto altro.

Elcom Distribuzione S.r.l. scommette nello sviluppo di prodotti innovativi pensati per le esigenze dei professionisti per offrire i migliori elettroutensili e gli utensili manuali più all’avanguardia.