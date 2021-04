di Giampiero Giunti

Tra gli obiettivi di una strategia di sviluppo commerciale si trovano sempre più spesso le partnership commerciali e in questo periodo di forte emergenza, il messaggio che vogliamo lanciare è all’insegna della responsabilità, del senso civico e alla massima determinazione per non arrendersi mai.

L’instaurazione di rapporti commerciali di qualsiasi tipo ed entità è sempre più ostacolata dalla crescente asimmetria informativa cui sono soggette le parti in causa che, in un contesto di crisi, tendono ad assumere atteggiamenti prudenziali che possono pregiudicare l’avvio di una proficua relazione commerciale.

Oggi, invece, la Elcom Distribuzione S.r.l., stringendo una forte collaborazione di partenariato con la Spike Electric di D’Alesio Pardo, sarà “presente” anche a Larino. L’intesa è stata raggiunta dal progetto d’impresa pensato per spingere e accrescere lo sviluppo territoriale portando un vantaggioso contributo alla richiesta del mercato e dei nostri clienti.

“Non c’è una seconda occasione per fare una buona prima impressione” – Oscar Wilde