E’ con grande gioia che comunichiamo di avere ingaggiato Marco Pettrone. Trequartista, esterno alto, mezzala con la sua fantasia, con i suoi dribbling ubriacanti e le sue giocate decisive Marco è pronto ad incendiare la piazza e a diventare idolo indiscusso della tifoseria.

Nella sua carriera vanta due stagioni in serie C con l’Arzanese tanta serie D con fiore all’occhiello una stagione con la Lucchese ed ultimo entusiasmante triennio al Vastogirardi dove si è imposto come uno dei giocatori più decisivi in assoluto prima in eccellenza e poi nello scorso campionato in serie D.

Eccolo nel momento della firma alla presenza del presidente Prof Francesco Paolo Traisci e del direttore Giorgio Palmegiano. Siamo felici che abbia sposato il progetto Citta’ di Isernia teso a riportare la piazza nel calcio che conta. Benvenuto Marco!