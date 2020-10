La Polizia di Stato di Termoli è intervenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 ottobre, presso un autolavaggio della cittadina adriatica per l’aggressione, scaturita da futili motivi, ai danni di un uomo, dipendente dell’autolavaggio ‘I Faraoni’.

Il 34enne egiziano, è stato trasferito dall’ospedale San Timoteo di Termoli al Neuromed di Pozzilli, a causa delle gravi ferite riportate al capo.

Il personale del Commissariato di P.S. ha proceduto all’arresto dei due autori del gesto, coadiuvato dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, presenti a Termoli per un servizio straordinario di controllo del territorio.

Gli aggressori, due cittadini italiani di origine rom, si sono presentati presso l’autolavaggio (era già accaduto in passato) e hanno preteso di non pagare il servizio. Questo il motivo alla base della violenta aggressione, in cui è stato coinvolto anche un altro dipendente che, fortunatamente, ha riportato solo lievi feriti.

I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolta nella mattinata di oggi, sabato 24 ottobre, presso il Commissariato di P.S. di Termoli