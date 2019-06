Il neo assessore comunale al Comune di Campobasso, Simone Cretella, commenta su Facebook gli effetti dell’inciviltà sulla città capoluogo di regione.

“C’è tanto, tantissimo, da lavorare, principalmente sul senso civico delle persone. E anche quest’anno, come sempre ed ovunque, non è questione di chi amministra la città, ma di chi la vive, spesso lamentandosi di continuo ma senza mai fare la propria e semplice parte di cittadino civile ed educato, anche quando si tratta semplicemente di alzare un coperchio per gettare una bottiglia o una lattina.

Eppure ci sono contenitori ovunque, nel raggio di pochissimi metri e quasi del tutto vuoti, ma come ben si comprende dalle immagini, il problema è ben più grave e di tutt’altra natura. Ma non ci rassegniamo, statene certi. Rassegnatevi voi, odiatori della città”.