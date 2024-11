di T.A.

L’ISIS Majorana-Fascitelli risulta al primo posto della provincia di Isernia nella classifica “Eduscopio 2024” che analizza le performance universitarie degli studenti fino a tre anni dall’ottenimento del diploma. Il dato conferma il primato provinciale sia per quanto riguarda il Liceo Scientifico che per il Liceo Classico. A livello regionale, prendendo in considerazione il Liceo Scientifico ordinamentale, il Majorana-Fascitelli è al secondo posto, dietro solo il Romita di Campobasso. L’indice FGA (che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori) assegna al Romita un valore di 80.26 e all’istituto isernino 76.1. Un dato, quello del liceo pentro, comunque superiore di quasi dieci punti rispetto a quello fatto registrare dagli istituti che seguono nella classifica. Per quanto riguarda l’indirizzo liceale “Scienze Applicate” il Majorana-Fascitelli risulta primo in tutto il Molise, con un indice FGA di 76.71, davanti all’Alfano di Termoli (68.24) e al Romita di Campobasso (69.14). Più che positiva anche la valutazione ottenuta dal Liceo Classico il Majorana-Fascitelli, a cui è assegnato un valore (73.31) di un solo punto inferiore a quello del Mario Pagano di Campobasso (74.29), primo istituto in classifica.