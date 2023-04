Si è conclusa la due giorni (18 e 19 aprile) di Educazione Stradale, organizzata da Aci Molise, presso

l’Istituto Professionale di Stato Vincenzo Cuoco in Corso Bucci a Campobasso. Alla presenza di una folta

platea di studenti di terza, quarta e quinta superiore, i temi trattati sono spaziati da “Alcool, droghe e

guida dei veicoli” alla “Micromobilità”. La formatrice Aci Debora Mecozzi ha interagito con i ragazzi in

particolare sugli ausili e i dispositivi di sicurezza delle autovetture di nuova generazione e sulle

conseguenze dell’uso di sostanze dopanti. Gli studenti, poi, avvalendosi di un apposito tappeto-percorso,

hanno utilizzato degli occhiali “simulazione alcolemia” che permettono di osservare dal vivo i possibili

effetti sulla capacità visiva e sulla guida, simulando un reale stato di ebbrezza o di uso di droghe. Hanno

potuto così rilevare in modo realistico come in situazioni di alterazioni i movimenti personali siano più

lenti ed imprecisi e la distorsione visiva sia tale da compromettere la valutazione delle distanze.

Presenti all’iniziativa il Vicepreside Giulio Ladomorzi, la Coordinatrice del Progetto Agnese Sanzò, il

Direttore di Aci Molise Francesco Meleca e il Consigliere Aci Isidoro La Farciola. L’Aci Molise continua a

perseguire gli obiettivi della propria mission istituzionale, quali la Sicurezza e l’Educazione Stradale nelle

scuole, e pertanto sta già programmando per i prossimi mesi altri eventi sullo stesso tema.