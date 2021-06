Ieri, circa ottanta bambini della scuola dell’infanzia “San Pietro Celestino” di Isernia sono stati protagonisti d’un incontro con il maresciallo Gina Di Grazia e con l’appuntato Maria Assunta Zampini, del corpo della polizia municipale, che hanno spiegato ai piccoli alunni quelli che devono essere i giusti comportamenti da tenere per il rispetto del codice della strada. Si è trattata d’una iniziativa nata dalla collaborazione fra Comune e mondo della scuola, voluta dal sindaco Giacomo d’Apollonio, dall’assessore all’istruzione Eugenio Kniahynicki e dal dirigente scolastico Giuseppe Posillico. I bambini hanno ricevuto una costruttiva lezione di educazione stradale, apprendendo come si devono comportare quando sono pedoni o ciclisti, oppure quando circolano sul monopattino.

Sotto la guida di Di Grazia e Zampini, si sono anche trasformati in vigili urbani, con tanto di divisa, fischietto, paletta e taccuino per le contravvenzioni. I ragazzi hanno mostrato molto interesse per gli insegnamenti ricevuti, e hanno fatto una esperienza che ricorderanno a lungo e che certamente li renderà utenti della strada rispettosi delle regole e consapevoli di dover evitare trasgressioni pericolose per se stessi e per gli altri. Giovedì prossimo, 3 giugno, l’iniziativa sarà ripetuta con i bambini della scuola dell’infanzia che ha sede il località Acqua Solfurea.